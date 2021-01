Scuola, riprendono gli incontri online all’istituto comprensivo Lucca 2

A partire da giovedì (7 gennaio) l’istituto comprensivo Lucca 2 riprenderà la serie di incontri online per offrire informazioni sulle scuole in occasione delle iscrizioni del prossimo anno. Ogni giorno sarà possibile dialogare con docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria in appuntamenti generali o su prenotazione.

L’8 gennaio alle 18 il dirigente e i docenti terranno una presentazione della scuola secondaria di primo grado Da Vinci, per la quale è consigliabile sul sito www.iclucca2.edu.it compilare un modulo di iscrizione. Sabato 9 alle 11,30 invece uno sportello sarà dedicato al corso a indirizzo musicale della Da Vinci. Gli appuntamenti continueranno per tutta la settimana successiva e oltre.

Per tutte le scuole le iscrizioni alle classi prime si effettueranno online dal 4 al 25 gennaio 2021 per la primaria e secondaria e nelle stesse date con modello cartaceo che si trova sul sito dell’istituto, per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Le iscrizioni per gli anni successivi degli alunni già interni all’istituto verranno effettuate d’ufficio.