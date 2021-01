Via Martiri Lunatesi, Zappia (Lega): “Dall’amministrazione ancora nessun limite a 30 km/h”

“A distanza di due mesi ancora nessuna limitazione a 30 chilometri orari nell’ottava traversa di via Martiri Lunatesi“. Così il consigliere della Lega di Capannori Bruno Zappia torna a chiedere all’amministrazione di intervenire per installare la nuova segnaletica stradale.

“L’11 novembre scorso ho presentato una richiesta per installare segnali di limitazione a 30 km/h – spiega Zappia -. Circa quaranta residenti che abitano nella via, con raccolta firme, hanno chiesto all’amministrazione di posizionare segnali di limitazione di velocità a 30 km orari. Questa è una via interna particolarmente transitata a forte velocità da auto e autoambulanze che si recano nella struttura dove è sito il complesso diurno socio riabilitativo, recando pericolo ai residenti. Inoltre le macchine parcheggiate non garantiscono in sicurezza l’uscita delle auto dei residenti della propria abitazione. Sono trascorsi quasi due mesi e i cittadini si chiedono quanto tempo ancora devono aspettare per avere i segnali. L’amministrazione aspetta che qualcuno sia investito per più riparare il dramma? Invito l’amministrazione ad attivarsi da subito a provvedere a mettere i segnali“.