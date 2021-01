Viareggio, non solo emergenza Covid. Il sindaco: “Il 2021 è l’anno dei lavori pubblici per dare nuova bellezza alla città”

Eletto, a settembre scorso, per la seconda volta sindaco di Viareggio, e questa volta al primo turno, con una vittoria andata ben oltre le aspettative, Giorgio Del Ghingaro si è ritrovato, come nel precedente mandato, a fare i conti con il virus, i contagi, i decessi e la crisi.

A poche settimane dall’esito del voto, purtroppo in piena pandemia con ovvie difficoltà che stiamo vivendo qual è stato il primo impegno che ha dovuto affrontare?

In realtà non c’è stato un primo impegno specifico: il secondo mandato si è avviato senza alcuna soluzione di continuità, così com’era naturale. La campagna elettorale è stata breve: per scelta personale, rispettosa del momento che il mondo intero sta vivendo e delle perdite che anche la nostra città ha sofferto. Dopo la vittoria, devo dire bella ed emozionante, ho formato la giunta con gli elementi di novità che tutti conosciamo, si è riunito il Consiglio, con tutto l’entusiasmo dei consiglieri appena eletti e il mio, per essere due volte sindaco di una città bella e indomita come Viareggio.

Per il futuro quali saranno in ordine di importanza le azioni amministrative a cui darà la priorità?

Sicuramente ci concentreremo sulle opere pubbliche. Durante il primo mandato l’azione amministrativa era principalmente orientata al pareggio dei debiti che le passate amministrazioni avevano accumulato: nonostante i paletti legati al dissesto siamo stati in grado di portare avanti sia la manutenzione ordinaria sia alcuni lavori devo dire, straordinari, uno su tutti la piazza Puccini. Adesso siamo di fronte a un nuovo inizio: giorni fa abbiamo approvato il bilancio preventivo, abbiamo chiuso il disavanzo, ultimo ricordo del dissesto, e ora si parte. Ci sono 16 milioni di euro da investire tutti sul 2021: certo il lavoro non manca ma l’impegno da parte mia e dell’amministrazione è totale. C’è nell’aria una grande voglia di progettazione: sta per iniziare una stagione di lavori pubblici importanti che porteranno ulteriore bellezza sia in centro sia nella frazione di Torre del Lago, e una spinta seria alle attività e alle aziende, spero anche del nostro territorio

Sindaco, quale ritiene, oggi, il problema più grave che riguarda il nostro Comune, che sia politico, sociale o economico, e come crede di poter intervenire per trovare rimedio, magari anche in collaborazione con i comuni limitrofi?

Sicuramente è il problema che tutti i Comuni d’Italia e in generale il mondo intero, devono affrontare, ossia il contagio da covid19 e le conseguenze economiche e sociali della pandemia.

Ci aspetta un 2021 difficile?

Non sarà un anno facile quello appena iniziato: abbiamo di fronte un’importante campagna di vaccinazione ma con ogni probabilità dovremo fare i conti anche con nuove chiusure tra zone rosse e l’andamento ondivago dell’indice di trasmissibilità. Sul lato sanitario la Asl e gli operatori dell’ospedale Versilia hanno fatto e stanno facendo un grandissimo sforzo sia di lavoro che di coordinamento: i vari cluster vengono circoscritti, le terapie intensive per adesso non sono sotto pressione, e abbiamo un numero importante di tamponi che ogni giorno sono effettuati e analizzati. A questo si aggiunge la necessità di organizzare la campagna vaccinale, lavoro ulteriore che assorbirà i prossimi mesi. Per quando riguarda l’aspetto economico e sociale del problema, durante la prima ondata abbiamo varato un importante pacchetto di aiuti sia per i cittadini che per le attività, per un totale di oltre 4milioni di euro: penso agli sconti sulla tariffa rifiuti, alla diminuzione dell’Irpef, all’abolizione delle rette dei nidi e dei centri estivi. Abbiamo concesso gratuitamente il suolo pubblico e successivamente aggiunta la possibilità di raddoppiare lo spazio occupato, rinviato pagamenti dei tributi comunali a dopo la stagione estiva ed eliminato l’imposta di soggiorno che resta tutt’ora sospesa almeno fino a giugno 2021. A breve ci saranno ulteriori provvedimenti per le categorie economiche, le attività commerciali e i cittadini di Viareggio: un segnale forte per chi in questi mesi, ha sofferto non solo per l’emergenza sanitaria ma anche per le difficoltà economiche conseguenti.

Viareggio verso la rinascita, si spera…

La nostra è una comunità coesa: nella primavera scorsa ha mostrato intelligenza e rispetto. Abbiamo imparato che il comportamento del singolo condiziona la salute di tutti: siamo stati bravi, l’estate ci ha aiutato ma non è ancora finita. Serve pazienza e tanto coraggio: siamo vicini al traguardo nel pieno della volata finale. Impegno, fatica e tanto cuore. Insieme ce la facciamo.