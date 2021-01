Il sindaco Daniele Gaspari e tutta l’amministrazione stanno lavorando all’emergenza neve per il ripristino delle condizioni di sicurezza della zona, sia come viabilità che come servizi, che in questi giorni sta flagellando il territorio del Comune di Castiglione di Garfagnana.

“Ci sono molte situazione critiche – spiega il sindaco -: nei giorni scorsi sono stati consegnati i generatori a molte famiglie del Comune, ed installati i generatori da E-distribuzione, sono state riaperte molte strade che erano rimaste chiuse per l’abbondante nevicata, le ditte sono sul territorio ma molto spesso non è facile arrivare in tempi celeri in ogni località, e per questo chiediamo un pò di pazienza ai cittadini”.

Il sindaco raccomanda di non spostarsi se non in casi di necessità urgente, e invita tutti a non recarsi in zone come San Pellegrino in Alpe, il Casone di Profecchia e le Radici per non intralciare le ditte che stanno lavorando, anche al fine di tutelare la propria ed altrui incolumità.

“Attualmente insieme al centro di protezione civile al Coi e la Prefettura – informa il primo cittadino – stiamo gestendo l’emergenza dovuta al notevole accumulo di neve sui tetti dei fabbricati, sia per il notevole peso che potrebbe causare crolli, purtroppo abbiamo già avuto il crollo di un tetto di un manufatto agricolo, sia per il possibile distacco con caduta nelle aree pubbliche sottostanti. Per detti interventi sul posto sono presenti autogrù con cestello incaricate da privati ed una squadra dei vigili del fuoco”.