Anche per questo 2021, pur con le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco di Lucca in collaborazione con l’Unicef, con il comitato San Francesco (che offre calze e altri doni) e con le strutture di Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’ambito territoriale di Lucca dell’Asl Toscana nord ovest.

Invece che effettuare il solito giro in Pediatria, sempre molto apprezzato dai piccoli ricoverati od in attesa di sottoporsi a qualche esame e controllo, la simpatica vecchietta si è fermata nella hall dell’ospedale San Luca, dove ha consegnato al personale della struttura regali e calze destinati ai bambini costretti a trascorrere in ospedale qualche giorno o soltanto alcune ore. Calze e regali sono stati poi fatti recapitare anche alle neo-mamme ed alle partorienti, ricoverate in Ostetricia.

La Befana dei Vigili del fuoco è stata accolta, tra gli altri, dalla direttrice sanitaria dell’ospedale Michela Maielli, dalla responsabile della Pediatria di Lucca Angelina Vaccaro e dallo staff medico ed infermieristico del reparto. Immancabile la foto di gruppo, nel rispetto delle distanze di sicurezza, con Vigili del fuoco e personale dell’ospedale.