Neve, l’assessore Monni in alta Garfagnana e all’Abetone

Un sopralluogo per verificare di persona la situazione e manifestare alla popolazione la vicinanza e l’impegno della Regione verso un rapido ritorno alla normalità. L’assessore all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni, dopo l’annuncio dei giorni scorsi della convocazione dell’Unità di Crisi relativamente all’emergenza neve in alta Garfagnana e sulla montagna pistoiese, si è recata oggi pomeriggio tra Cutigliano e l’Abetone.

“Abbiamo fatto una riunione di aggiornamento sull’emergenza neve a Cutigliano, uno dei territori più colpiti. Ho voluto verificare di persona la situazione difficile dell’Abetone, ho incontrato l’assessore Bacci e il sindaco Barachini del Comune di Abetone e Cutigliano, i quali mi hanno chiesto l’invio della colonna mobile regionale e ho assunto l’impegno per rafforzare in tempi rapidi la presenza della struttura su questo territorio”.

L’assessore ha confermato che “continuano le operazioni di ripristino della rete elettrica da parte di Enel, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, infatti quasi tutte le famiglie sono state riallacciate alla rete. Ringraziamento che estendo anche ad Anas, Vigili del fuoco ed ai volontari delle associazioni di Protezione civile locali che da giorni si sono adoperati per assistere la popolazione e per ripristinare la viabilità”.