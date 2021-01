Distacchi elettrici per il maltempo, Aducons assiste gli utenti nella richiesta di risarcimenti

In questi giorni, molte famiglie in Mediavalle e Garfagnana hanno sperimentato la brutta esperienza di restare per ore e perfino giorni senza la corrente elettrica. In molti casi queste sono rimaste al freddo, perché impossibilitate ad avviare caldaie e forme di riscaldamento, oppure hanno dovuto gettare generi alimentari che sono andati deperiti nei frigorifero e nei congelatori. Il danno diventa ancora più ingente in caso di attività commerciali, bar e ristoranti.

Aducons Law & Food ha avviato l’attività di assistenza mirata a chiedere il risarcimento dei danni alla società elettrica. “Le condizioni climatiche – sottolinea l’avvocato Simone Valentino, consulente Aducons – non bastano a scusare un distacco del servizio tanto prolungato, come ha recentemente stabilito la Cassazione. Nel contratto di somministrazione, il meteo non integra il caso fortuito se non è provata l’entità. È necessario provare l’eccezionalità per superare le misure di prevenzione e manutenzione. Per questo è necessario avviare immediatamente le pratiche per richiedere non solo il ripristino immediato del servizio, ma anche il risarcimento dei danni subiti. Abbiamo demandato questo tipo di attività attivando uno studio nella zona di Fornaci Barga, in via Carlo Alberto dalla Chiesa 6, al quale ci si può rivolgere dopo aver prefissato un appuntamento telefonico contattando lo 0583.582621”.