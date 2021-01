Anche il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi si è vaccinato contro il Covid 19.

“Come medico ho ritenuto giusto ed etico vaccinarmi – spiega – e mi sono quindi sottoposto, presso la struttura sanitaria a cui sono affiliato, alla vaccinazione anti Covid”.

“Ritengo – aggiunge il primo cittadino – che gli operatori sanitari siano tenuti per primi a dare il buon esempio e ciascuno di loro debba, per le responsabilità che ha e che potrebbe ulteriormente avere nel futuro, non esitare e sottoporsi alla vaccinazione”.

“Bisogna credere nella scienza – conclude Murzi – e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per produrre questo prestigioso risultato:un vaccino sicuro in brevissimo tempo”.