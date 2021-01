La Befana della polizia postale vola al Meyer

Anche la Befana della polizia di Stato è volata all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze per donare ai bambini ricoverati una calza davvero speciale

Nelle prime ore della mattina di oggi (6 gennaio) la Befana della polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana. comando di Firenze , è approdata all’ospedale pediatrico Meyer” con il suo carico di calze speciali per donare ai bambini ricoverati un sorriso e un po’ di serenità in un periodo così difficile ma carico di grande speranza per il futuro.

I Baci Perugina hanno contribuito ad allietare grandi e piccini.