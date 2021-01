Nevica a Pietrasanta, e sulle colline sopra la Piccola Atene.

Gli addetti della protezione civile comunale stanno spargendo il sale sulle strade per prevenire il rischio ghiaccio e per garantire la sicurezza stradale e la circolazione dei mezzi.

La neve caduta leggera nelle scorse ore su Pietrasanta, non ha provocato, al momento, particolari disagi o pericoli. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti, che attraverso la protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione meteo, ha attivato le misure per far fronte ai rischi dovuti alla formazione di ghiaccio nelle strade. Sono diverse le situazioni ritenute potenzialmente pericolose in particolare da e per le strade che portano alle frazioni collinare.

“Uffici, tecnici e volontari sono pronti ad entrare in azione se ci sarà bisogno. Il rischio di formazione di ghiaccio è molto alto soprattutto nelle strade di collegamento con le frazioni collinari. – fa sapere il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – Abbiamo previsto un doppio intervento degli spargisale per limitare i disagi e gli effetti delle basse temperature. Stiamo monitorando la situazione”.