Dal Cral cento coperte per il pronto soccorso dell’ospedale Versilia

Il Cral dell’ospedale Versilia ha donato al pronto soccorso 1oo coperte per il reparto. Il direttore sanitario Giacomo Corsini e il direttore del pronto soccorso Giuseppe Pepe hanno colto così l’occasione per ringraziare Paolo Carli per la donazione che va a incrementare la dotazione di questo tipo di materiale utile in reparto.

“Si tratta di un gesto di apprezzamento verso gli operatori del pronto soccorso per tutto il calore umano che quotidianamente riescono a trasmettere agli utenti – ha detto il personale -. Esprimiamo la nostra gratitudine, anche a nome dei pazienti che ne usufruiranno”.