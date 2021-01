Strage di Viareggio, l’omicidio colposo è prescritto: si torna in Appello

Strage ferroviaria di Viareggio, il processo, per il solo disastro ferroviario, riparte dal secondo grado. L’ omicidio colposo plurimo è prescritto per tutti gli imputati, e questo ha importato l’annullamento senza rinvio. Caduta l’aggravante dell’incidente sul lavoro. Le responsabilità per disastro ferroviario dovranno essere decidese in Appello, anche per riquantificare la pena.

Dopo ore in camera di consiglio, i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, chiamati decidere le sorti del processo per la strage di Viareggio, il disastro ferroviariola notte del 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone e un intero quartiere venne distrutto dalle fiamme sprigionate dalla cisterna carica di gpl eslposa dopo il deragliamento del treno merci, hanno letto la sentenza.

In primo e secondo grado l’ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti, che ha rinunciato alla prescrizione, era stato condannato a 7 anni di reclusione. Per lui e altri tre imputati, il Pg aveva chiesto un appello bis, e la conferma invece delle pene per gli altri imputati, in tutto circa una trentina.

Da Viareggio Il mondo che vorrei, con i familiari delle vittime, ha seguito su Facebook gli esiti della decisione della suprema corte. “E’ accaduto l’impossibile – le prime parole a caldo di Daniela Rombi, mamma coraggio che da anni si batte per avere giustizia per la figlia Manuela, morta dopo giorni di sofferenze atroci per le ustioni riportate nella strage ferroviaria.

