‘Felicia’, singolo d’esordio per la giovane band Forseil

I Forseil iniziano l’anno presentando il loro nuovo singolo. Si intitola Felicia, e rappresenta il pezzo di esordio della giovane band fiorentina.

“La canzone Felicia – spiega Filippo Masi, voce del gruppo – prende spunto dalla citazione di Schopenhauer: Non v’è rosa senza spine. Ma vi sono parecchie spine senza rose, una frase che racchiude il concetto di felicità secondo il filosofo tedesco. Il concetto di felicità come noi lo conosciamo, è un illusione. Uno status che non potremmo mai raggiungere. Siamo aggrappati al pendolo che oscilla tra noia e dolore, alternando brevi momenti di piacere, tanto fugaci da rendere il ricordo di quell’attimo una mancanza che ci ruba il respiro. Il desiderio. In Felicia, la felicità viene personificata in una donna, una compagna che si desidera avere accanto. L’amore di questa donna non verrà però mai corrisposto e noi cadremo in un ciclo infinito per quel desiderio irraggiungibile”

Dopo solo più di un anno dalla nascita della band e dopo un lungo periodo che li ha costretti a stare lontani dal palco, i quattro ragazzi rilanciano e iniziano il nuovo anno in musica: un nuovo singolo tutto da ascoltare

il singolo è disponibile sul canale YouTube Forseil da lunedì (11 gennaio).

Forseil nascono nel maggio 2019 da un’idea di Bruno Ballerini (chitarra) e Flora Toccaceli (basso) che, dopo l’esperienza con gli Alter Ego, decidono di formare una nuova band reclutando Filippo Masi (voce) e Lorenzo Panerai (batteria).

La giovane band propone un sound che riassume sonorità diverse spaziando dal punk alla new wave ciò che nasce è qualcosa di totalmente nuovo che unisce vecchie sonorità con le nuove tendenze, il tutto rigorosamente in lingua italiana.

Dopo un iniziale periodo di performance live basate su cover che li porta a suonare anche sul palco dell’auditorium Flog, adesso la band è pronta a lanciare il primo inedito.