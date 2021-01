Pietrasanta piange la morte di Enzo Pasquini, storico direttore e membro della Filarmonica di Capezzano Monte.

“Sono personalmente addolorato e dispiaciuto per la scomparsa. A nome dell’amministrazione, e di tutta la comunità, le più sincere condoglianze – è il cordoglio del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – Enzo è stato un pilastro insostituibile della filarmonica e della comunità di Capezzano Monte. Un uomo perbene, paziente ed educato. Un cittadino esemplare. – ricorda il primo cittadino – Oggi è un giorno triste, non solo per la Filarmonica che ha perso un suo straordinario protagonista, ma per tutta la città. Ai figli Marco e Stefano, e ai familiari le più sentite condoglianze. Ora porta la tua musica tra gli angeli”.

Pasquini era stato premiato il 2 giugno 2019 con uno speciale riconoscimento dal sindaco e dal presidente del consiglio, Paola Brizzolari, in occasione della festa della Repubblica e del concerto tenuto proprio dalla Filarmonica di fronte al Municipio.