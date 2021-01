Riaprono le scuole, potenziati i servizi delle ferrovie

Potenziati i servizi del trasporto ferroviario in vista dell’apertura delle scuole in programma domani (11 gennaio).

Previsto innanzitutto personale di customer care di Trenitalia nelle località più significative di afflusso/deflusso dalle scuole per il monitoraggio in tempo reale delle affluenze, evitare che si creino situazioni di assembramento ed indirizzare i viaggiatori, se necessario, verso i bus previsti come sussidio ai treni. In alcune località sarà presente anche personale della struttura di protezione aziendale in contatto con le strutture locali di protezione civile.

Sulla Lucca-Aulla è previsto un presidio nelle stazioni di Fornaci di Barga (6,30-9) e Borgo a Mozzano (11,40-13,30) nonché a Lucca (inizio e fine mattinata) sulla Pistoia-Lucca-Viareggio. Oltre a Lucca presidio a Pistoia (inizio mattinata), Montecatini (fine mattinata), Pescia (anche con protezione aziendale in ingresso e uscita dalle scuole)

bus sostitutivi

È stato predisposto un programma di bus che partiranno in sussidio ai treni scolastici, già pubblicati anche nel sito di Trenitalia. In aggiunta a questi sono previsti dei bus nelle località principali pronti a partire in caso di necessità. I programmi messi a punto potranno essere aggiornati dopo i primi giorni in base alle effettive esigenze. Sulla Lucca-Aulla un bus è a disposizione a Piazza al Serchio.

Previsto infine l’aumento dei posti offerti sui principali treni scolastici con raddoppio della composizione sui treni potenzialmente più critici come sulla Lucca-Aulla il treno 19147 (ex 6955).