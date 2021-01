Servizio civile nazionale, 26 posti alla Misericordia di Borgo a Mozzano

La Misericordia di Borgo a Mozzano, come tutti gli anni, offre una bella opportunità rivolta ai giovani di età superiore a 18 anni e che non abbiano compiuto i 29 anni.

Il dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale ha pubblicato il bando del servizio civile universale, per il quale la Misericordia borghigiana ha presentato quattro progetti per un totale di 26 posti. Le domande vanno presentate entro l’8 febbraio.

I progetti approvati sono: Corriamo per la vita (codice sede 181690) per sei posti sui servizi sanitari di emergenza e ordinari; Mai soli (codice sede 181690) per sei posti presso la Sede di Borgo a Mozzano e due presso la Sezione della Val di Turrite sui servizi sociali e sanitari ordinari; Area anziani (codice sede181689) per otto posti alla Rsa convento di San Francesco; Durante noi (codice sede181689) per quattro posti nel settore handicap – Laboratori officina della solidarietà – Agricoltura sociale.

Gli uffici della Misericordia allo 0583.8073233 (Romina) sono a disposizione dei giovani per supportarli nella presentazione della domanda. Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti tramite mail all’indirizzo info@misericordiaborgo.org