Campo di Marte, al consultorio aprono nuovi spazi per mamme e papà

A partire da questo mese il consultorio di Lucca a Campo di Marte offrirà un nuovo spazio dedicato a mamme e papà.

Lo spazio mamma è un luogo dove ogni donna che ha partorito può rivolgersi in modo diretto e gratuito per ricevere assistenza, sostegno o anche semplicemente uno spazio per sé. E’ presente l’ostetrica che si occupa del benessere globale della donna e rappresenta un punto di riferimento importante per tutta la gravidanza e le fasi del ciclo di vita. Lo sportello gravidanza post partum papà (Gppp) si occupa invece del benessere psicologico nel periodo perinatale della donna e della coppia. Se la donna, la coppia o anche il papà lo desiderano è possibile fissare anche una consulenza psicologica da effettuare in presenza o online.

Lo spazio mamma è aperto il lunedì dalle 11 alle 13,30 mentre il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 13,30. Per accedere allo spazio mamma sarà fornito l’appuntamento direttamente alla dimissione dell’ospedale oppure al bisogno, prenotando direttamente al consultorio, all’accoglienza del servizio, negli orari dedicati, al numero telefonico 0583 449512.

Per accedere allo sportello Gppp si può passare dallo spazio mamma, oppure è possibile prenotare direttamente, sempre negli orari dedicati, al numero 0583 449512. Tutti i servizi del consultorio sono integrati con quelli dell’ospedale mettendo la donna e la coppia al centro del progetto di vita e di famiglia.