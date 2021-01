Ipotesi stop all’asporto dalle 18, Bianchi (Fipe): “Sarebbe un’altra mazzata al settore”

No di Fipe a ulteriori restrizioni per bar ed esercizi commerciali.

Prende la parola Sandra Bianchi, presidente provinciale di Fipe baristi Confcommercio Lucca, nel commentare la possibile decisione del governo di inserire nel prossimo decreto lo stop alla vendita da asporto fin dalle 18.

“Appare evidente – afferma Bianchi – che si tratterebbe dell’ennesima mazzata per uno dei settori più colpiti fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria in atto. Mazzata che farebbe ricadere ancora una volta sugli imprenditori, che seriamente e con grandi sacrifici seguono le regole in modo scrupoloso, colpe non loro. La decisione di ridurre l’orario dell’asporto viene infatti descritta come una contromisura alla cosiddetta movida selvaggia. Ma quanto accaduto venerdì sera a Porta dei Borghi dimostra invece in modo chiaro che certi episodi, certamente condannabili, avvengano pur nella totale estraneità dei bar e dei loro gestori. Come rimarcato giustamente dal Comune e da Confcommercio, il comportamento degli imprenditori di Porta dei Borghi è stato esemplare, avendo avvisato loro stessi le forze dell’ordine, invitato le persone presenti a spegnere la cassa che loro stesse si erano portate e poi, una volta dispersa la folla, ripulito la piazza dai rifiuti”.

“Il nostro sindacato – prosegue Bianchi – ribadisce che i controlli sull’ordine pubblico non possono spettare agli imprenditori. Non è il loro mestiere e non è loro compito. È lo Stato che deve farsene carico, consentendo ai baristi di poter svolgere il proprio lavoro, naturalmente nel pieno rispetto delle regole. E limitare l’asporto alle 18 significa solo fare scaricabarile. Il nostro sindacato conosce bene la professionalità dei propri imprenditori. Sa perfettamente i tanti sacrifici fatti e le risorse economiche impegnate in questi mesi in materia di sanificazioni, rispetto del distanziamento sociale e contrasto degli assembramenti”.

“Per questo – conclude la presidente di Fipe baristi – chiediamo che sia permesso loro di poter lavorare, senza ulteriori restrizioni”.