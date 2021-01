Open day virtuale per le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Lucca 7

Tempo di open day per le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Lucca 7, ovviamente in forma virtuale.

Si replicano gli incontri già effettuati in dicembre, per rispondere ai genitori che hanno chiesto una seconda occasione per incontrare le inegnanti, fare un tour virtuale dei locali scolastici e conoscere i progetti didattici.

Ecco le date e i link, che si trovano pubblicati anche sul sito dell’Ic Lucca 7. Per accedere all’incontro basta andare nella home page del sito della scuola e cliccare, naturalmente all’ora e alla data dell’evento.

Si parte mercoledì (13 gennaio) alla scuola dell’infanzia di Balbano, aperta on line dalle 16,30 alle 17,30. Dalle 17,40 alle 18,40 sarà il turno della scuola dell’infanzia di Nozzano.

Venerdì (15 gennaio) apre virtualmente la scuola di Fagnano dalle 16,30 alle 17,30 mentre la scuola di Nave sarà aperta on line dalle 17,40 alle 18,40.