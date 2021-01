Spaccia eroina a domicilio, denunciata

Spaccia l’eroina a domicilio: la polizia denuncia la donna che sottoposta agli arresti domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti

Durante l’ultimo weekend, infatti, gli agenti del commissariato di Carrara a hanno concentrato la loro attenzione su una abitazione che più volte era stata segnalata dagli altri abitanti del quartiere del centro storico per il via vai di persone, a tutte le ore del giorno. Nell’immobile in questione viveva la donna, attualmente ai domiciliari per i reiterati arresti e denunce ricevute sempre per lo stesso reato di spaccio di stupefacenti, e già destinataria peraltro della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, emesso del questore di Massa Carrara.

Gli investigatori, sfruttando l’effetto sorpresa, una volta entrati nell’appartamento della donna hanno trovato immediatamente due involucri di cellophane contenenti eroina, la Brown Sugar.

Perquisita tutta la casa sono state trovate altre dosi di eroina, per una quantità complessiva di circa 8 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione delle dosi di narcotici da vendere al minuto.