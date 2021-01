A Viareggio nasce lo sportello Free to Be: servizio dedicato alla comunità Lgbtqia+

Nasce lo sportello Free To be, il primo servizio di ascolto dedicato alla comunità Lgbtqia+ del territorio versiliese.

Lo sportello mette a disposizione un’equipe di professioniste e professionisti per consulenza psicologica e legale. Il nome è anche un indirizzo programmatico: non solo libero amore ma anche libertà dell’individuo di esprimere il proprio orientamento sessuale e di genere in tutte le loro sfumature.

Il progetto è promosso da Arci Lucca Versilia, con il suo presidente Jan Vecoli, e sostenuto con i fondi otto per mille alla Chiesa Valdese e si inserisce all’interno dello storico impegno di Arci a contrasto di ogni discriminazione e violenza.

Lo sportello è il primo passo per riempire un vuoto anomalo nella città di Viareggio e Torre del Lago dove, con l’eccezione fortunata del consultorio transgenere di Regina Satariano, non ha mai avuto luogo un centro aggregativo della comunità Lgbtqia+.

Free to Be confluirà nella Casa dei Diritti, un tetto sotto il quale saranno ospitati vari sportelli a sostegno di varie categorie di cittadini. Tra i collaboratori Lara Pedonese, psicologa, e la counselor Silvia Menchini.

Durante la crisi sanitaria lo sportello è attivo online, con colloquio Skype o tramite appuntamento, prenotabile via mail a freetobe@arciluccaversilia.org o chiamando il numero 3427994951.