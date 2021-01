Da Idea Service nasce Lucca Easy Fund Consulting

Da una costola di Idea Service nasce a Lucca Easy Fund Consulting. Incontriamo il suo fondatore Lido Cei da anni impeganto in materia di finanza agevolata, fideiusioni e consulenza pe rle aziende.

Perchè una nuova società?

“Vista la grande difficoltà delle aziende, dovuta anche all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo con la mia squadra di professionisti abbiamo messo in piedi una nuova realtà per stare ancora più vicino alle società e non solo. Easy Fund Consulting ha infatti come obiettivo principale quello di allargare sempre più le competenze e le sinergie per essere la soluzione alle nuove sfide dell’economia e del mercato”.

Di che cosa si occuperà?

“Principalmente di finanza agevolata, le opportunità sono tante dai bandi europei alle nuove leggi di bilancio, alle risorse che arriveranno grazie al Recovery Fund e per questo è importante saperle cogliere per fare crescere le nostre aziende. Non solo Superbonus 110% ma anche fintech, crowdfunding e servizio legale extragiudiziale solo per citare alcuni dei settori di azione, per essere dalla parte delle aziende a tutto tondo”.

Su che scala lavorerete?

“Il nostro campo d’azione è tutto il territorio italiano, anche se ovviamente abbiamo un’esperienza ed una serie di contatti sul territorio della provincia di Lucca che ci permettono di partire già con un ottimo posizionamento sul mercato e soprattutto un ampia gamma di soluzione per i clienti”.

Come è la struttura di Easy Fund Consulting?

“La nostra struttura è in prevalenza quella di un network con un’organizzazione snella e veloce per meglio adattarsi alle esigenze dei clienti diventando per loro un punto di riferimento e di “problem solving” anche quotidiano”.

Qual è in sintesi il messaggio rivolto alle aziende?

“Non si può perdere tempo biasogna farsi trovare preparati alal ripartenza. Con Easy Fund Consulting sarà più semplice accedere alle agevolazioni e anche le difficoltà si trasformeranno in opportunità da cogliere al volo”.