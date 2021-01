Disagi e guasti per i riscaldamenti, nuovi interventi nelle scuole comunali

La nuova ditta che si occupa delle manutenzioni degli impianti di riscaldamento, una Ati composta da Possenti Impianti e Impianti Industriali, sta continuando il monitoraggio di tutti gli edifici scolastici del territorio comunale di Lucca

Questo pomeriggio (12 gennaio) sono stati segnalati all’assessore all’edilizia scolastica Celestino Marchini alcuni nuovi interventi: alla scuola primaria Don Milani di Sant’Anna deve essere sistemato un circuito malfunzionante che non consente di riscaldare adeguatamente alcuni ambienti dell’edificio; alla primaria Fornaciari di San Filippo l’impianto è andato in blocco; alla materna di via Salicchi a San Marco è stato registrato un calo di temperatura dei radiatori; alla elementare di San Marco si sono bloccati i timer.

La nuova ditta è impegnata nelle manutenzioni con più squadre, proprio per fare in modo di dare risposte immediate e limitare così i disagi. Gli interventi sono già iniziati e dovrebbero concludersi nella giornata di domani.