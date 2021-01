Nell’ambito di controlli ambientali atte a contrastare il fenomeno inquinamenti e gestioni irregolari di rifiuti i militari della Guardia Costiera di Piombino, congiuntamente al nucleo della stazione carabinieri forestale di Venturina hanno rilevato un’attività di manutenzione su imbarcazioni da diporto non conforme alle normative in materia ambientale in un rimessaggio della località Fiorentina.

Le operazioni di lavaggio, verniciatura e rimozione incrostazioni venivano svolte senza titoli autorizzativi e senza le previste misure di raccolta e gestione degli inquinanti.

I militari hanno richiesto l’intervento di tecnici di Arpat che hanno effettuato campionamenti di porzioni di suolo per la ricerca di eventuali residui inquinanti.

Sono state sottoposte a sequestro penale tre aree per un totale di 100 metri quadrati. oggetto di abbandono e deposito di rifiuti pericolosi e non, inoltre è stata riscontrata l’assenza dei registri di carico e scarico dai quali poter evincere il corretto smaltimento degli stessi.

Il titolare della ditta è stato pertanto denunciato e successive verifiche amministrative saranno svolte ancora nei prossimi giorni.

Per le violazioni contestate sono previsti l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda fino a 26mila euro per quanto concerne i rifiuti non pericolosi e l’arresto da sei mesi a due anni più l’ammenda fino a 26mila euro per rifiuti pericolosi. Per l’irregolare tenuta dei registri obbligatori è prescritta invece una sanzione amministrativa sino a 6200 euro.