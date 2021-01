Corso per addetti alla segreteria, prorogate le iscrizioni

Sono prorogate le iscrizioni al corso Semed – Segreteria Social Media che forma addetti all’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all’accoglienza e alle informazioni, organizzato a Castelnuovo Garfagnana dall’agenzia formativa Per-Corso in collaborazione con l’Isi Garfagnana.

Il corso è biennale e gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, ed è rivolto a minorenni che hanno terminato il primo ciclo di studi.

Semed è riservato a 15 allievi e ha durata 2100 ore di cui 800 di stage e 300 di recupero delle competenze di base, oltre ad attività pratiche in laboratorio; le lezioni si svolgeranno in via XX aprile. L’addetto organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita, la registrazione, la protocollazione e l’archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l’organizzazione di riunioni e trasferte. Il corso prevede una specializzazione su social media per la segreteria. Gli strumenti social stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza all’interno delle realtà aziendali, il corso fornisce quindi competenze sempre più cruciali per lo svolgimento di un’attività di segreteria in contesto social.

Le iscrizioni scadono martedì 9 febbraio 2021. Per informazioni: agenzia Per-corso 0583 333305, info@per-corso.it.