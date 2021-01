Unione dei Comuni Garfagnana, incontro fra enti e associazioni dopo l’emergenza neve

L’Unione Comuni della Garfagnana, avviandosi a conclusione l’emergenza neve ha promosso per lunedì (18 gennaio) alle 17 un incontro tra tutte le componenti che hanno operato nella gestione dell’attività di soccorso e assistenza alla popolazione in Garfagnana.

L’evento sarà l’occasione per un ringraziamento e una attestazione di stima nonché per analizzare una riflessione sulle attività svolte e verificarne l’efficacia e le criticità riscontrate che dovranno essere superate.

L’incontro si terrà nella sala Cav del Centro operativo intercomunale di protezione civile della Garfagnana Roberto Nobili in località Orto Murato.

Causa la pandemia in corso, l’accesso alla sala in presenza, sarà consentito al massimo a due rappresentanti per ente/organizzazione. Sarà possibile partecipare anche in videoconferenza, chiedendo informazioni con la segreteria (Carla Lenzi – telefono 0583.644922).