Centro prelievi, al Campo di Marte consigliata la preaccettazione

Centro prelievi al Campo di Marte: necessario limitare gli assembramenti nei locali. E’ con questo obiettivo che l’Asl Toscana nord ovest, soprattutto in questi giorni in cui la temperatura è divenuta più rigida, invita la cittadinanza ad utilizzare il servizio di preaccettazione per usufruire dei servizi del centro prelievi della Cittadella della Salute di Lucca, ma anche degli altri centri prelievo della Piana di Lucca dove è attiva questa modalità di accesso.

Per esigenze relative all’emergenza sanitaria e quindi per tutelare la salute dei cittadini si è infatti reso necessario limitare gli assembramenti nei luoghi chiusi. Pertanto, al Campo di Marte, di fronte all’ingresso laterale dell’edificio E – lo stabile adibito ai prelievi ad accesso libero – è stata installata una tensostruttura dove i cittadini possono attendere la loro chiamata, riparati dagli eventi atmosferici ma comunque all’aperto.

Chi ha necessità di fare il prelievo ed utilizzerà il servizio di preaccettazione al Campo di Marte non dovrà attendere il proprio turno sotto la tensostruttura ma potrà accedere direttamente all’edificio A riservato alla preaccettazione nei giorni infrasettimanali.

La preaccettazione è una modalità di prenotazione con l’invio per e.mail o per fax (0583-970356) di uno specifico modulo, con allegati la ricetta del medico e la copia della tessera sanitaria, in particolar modo il retro della tessera dove è presente il codice a barre. Il modulo può essere scaricato dal sito dell’Asl Toscana nord ovest (clicca qui).

Ricordiamo che la prenotazione deve essere inviata almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta (entro le ore 11 del quinto giorno).

Di seguito gli orari del centro prelievo alla Cittadella della Salute Campo di Marte.

Dal lunedì a venerdì: accesso libero nel padiglione E 7,30 – 9,30; accesso in preaccettazione nel padiglione A – lato scuola; accesso “altro prelievo” (per urgenze, gravidanza, oncologici) nel padiglione B 7,30 – 9,30.

Il sabato: accesso in preaccettazione nel padiglione E (dove si trova anche una cassa automatica.

L’edificio E, ad eccezione del sabato, è quindi riservato a chi si sottopone al prelievo senza la prenotazione (al suo interno è presente anche una cassa automatica attiva, mentre la seconda cassa automatica è momentaneamente inutilizzabile a causa di un cantiere in corso).

La preaccettazione può essere utilizzata anche per i centri prelievo di Marlia, Capannori, San Leonardo in Treponzio e la Casa di Cura Santa Zita. All’interno del modulo sono riportate le modalità di accesso e gli orari anche degli altri centri della Piana di Lucca.