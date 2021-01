Giù un platano morto alla sortita Cairoli

È stata firmata stamattina (15 gennaio) l’ordinanza che dispone l’abbattimento di un platano già morto in via Beato Passi a pochi passi dalla sortita Cairoli. L’abbattimento è conseguente alla nota del servizio fitosanitario della Regione Toscana che conferma la presenza di cancro colorato (Ceratocystis platani) per cui, a norma di legge, l’albero morto dovrà essere abbattuto e il materiale di risulta rimosso e distrutto con le profilassi necessarie ad evitare la diffusione della malattia.