E’ polemica a Marlia per l’abbattimento di tre alberi secolari. A segnalarlo è una famiglia di residenti, che fanno appello agli enti competenti perché siano risparmiati gli esemplari superstiti: “Nei campi situati in via della Chiesa che sono oggetto del piano di perequazione del Comune, sono stati abbattuti nei giorni 13 e 14 gennaio 3 alberi, abeti e cipressi, molto antichi e di altezza rilevante. Alcuni mesi fa inoltre era stato abbattuto anche un ciliegio molto antico. Nei dintorni, all’intero e ai bordi dei campi ci sono ancora altri alberi molto alti ed antichi, come cipressi e allori e siamo preoccupati che a breve tutti possano subire la stessa sorte. Questi alberi in particolare i cipressi sono molto grandi e, durante i periodi delle migrazioni, ospitano centinaia di uccelli che si annidano tra i loro rami”.

