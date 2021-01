In via dei Ghivizzani segnaletica verticale, flash lampeggiante e asfaltatura

Sicurezza stradale in via dei Ghivizzani a Massarosa: segnaletica verticale, flash lampeggiante e asfaltatura.

La strada al centro di interventi che vanno a risolvere criticità segnalate da anni da cittadini ed imprese della zona.

Scendendo nei dettagli è già stata posizionata la segnaletica orizzontale su via Ghivizzani su entrambi i sensi di marcia ed un cartello con lampeggianti all’incrocio in via Calagrande che ha visto in passato numerosi incidenti. Inoltre sono stati finanziati ed affidati i lavori di ripristino dell’asfaltatura per oltre 25.000 € che partiranno appena le temperature, adesso troppo rigide, lo permetteranno. Contestualmente sarà rinnovata anche la segnaletica orizzontale.

“Promessa mantenuta – commenta il sindaco Alberto Coluccini – avevo preso un impegno ancora prima di essere eletto ed adesso finalmente l’attesa, rimasta tale per anni, è finita. Le richieste di cittadini ed imprese sono state accolte, i disagi e la messa a norma per pericolosità di quel tratto di strada finalmente risolti”.

“Per il futuro – conclude il primo cittadino – non escludo di prevedere di modificare radicalmente l’incrocio con un innesto da via Calagrande in via Ghivizzani diverso o con una rotonda, se la situazione di bilancio migliorerà”.