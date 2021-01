Anche il sindaco di Porcari sostiene la petizione per la biblioteca statale

Anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, sostiene la petizione per salvare la biblioteca statale di Lucca. “Se non riusciamo a cambiare le cose – afferma – chiuderà per mancanza di personale. Succederà dal 1 di Aprile e non è lo scherzo in anticipo del famoso pesce. Dentro quelle mura sono custoditi libri e manuali antichissimi dal valore non misurabile. Valore culturale ma anche vere e proprie opere d’arte che disegnano la storia dei luoghi dove viviamo. È un luogo simbolo per la conservazione della memoria e della storia”.

“È un luogo – aggiunge – che non può essere chiuso. Per studenti, ricercatori e appassionati è un santuario da scoprire giorno dopo giorno. Le istituzioni devono fare la loro parte ma ognuno di noi può il suo sostegno: firma la petizione al sito http://www.amicimachiavelli.it”.