Anche l’associazione culturale Salvemini dice no alla chiusura della biblioteca statale di Lucca

L’associazione culturale Gaetano Salvemini di Lucca si unisce all’appello delle altre associazioni culturali per la firma della petizione per impedire la chiusura della biblioteca statale di Lucca.

“Una fonte inestimabile di testi, di storia e cultura – dice il presidente, Elisa Gai – al quale il nostro Comune non deve rinunciare né impedire di offrirlo ai cittadini lucchesi né a coloro che approdano in città. Ci auguriamo che il Comune a breve riesca a garantire il personale per la tutela e la conservazione delle opere e l’apertura al pubblico”.