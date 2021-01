Fdi Viareggio, mozione in Consiglio di sostegno alle famiglie delle vittime della strage

È stata presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Carlalberto Tofanelli e Marco Dondolini una mozione sulla sentenza della Cassazione relativa alla strage ferroviaria di Viareggio “affinchè si superi la prescrizione in caso di disastro colposo”.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria avvenuta a Viareggio il 29 giugno 2009 – afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi – una vicinanza che l’intera comunità di Viareggio ha manifestato in modo forte fin dall’inizio, alla quale oggi si aggiunge un’ulteriore ferita a seguito della decisione della Cassazione”.

“Chiediamo al sindaco e al presidente del consiglio comunale di mettere in atto ogni forma di sollecitazione, attivandosi nei confronti della Regione Toscana e del governo, affinchè si superi la prescrizione per reati di tale gravità”, affermano Tofanelli e Dondolini.

“Chiediamo inoltre alle istituzioni locali – concludono – che non venga mai abbassata la guardia per garantire giustizia per le vittime di una delle stragi più dolorose per il nostro paese”.