Fermati nella notte con la droga e denunciati

Controlli anti droga dei carabinieri di San Casciano Val di Pesa. In tre sono finiti nei guai per spaccio.

Durante la notte appena trascorsa i militari dell’Arma hanno fermato tre giovani, due 22enni e un 19enne, che erano a bordo di un’autovettura trovandoli in possesso di un panetto di oltre 50 grammi di hashish e di 70 euro.

Il 19enne, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di altri 20 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana.

Sempre a San Casciano i carabinieri hanno arrestato un 27enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato nel centro cittadino e trovato prima in possesso di una dose di marijuana. Nella sua abitazione sono stati trovati vari pacchi della medesima sostanza per il peso complessivo di un chilo, vario materiale atto al confezionamento e più di 15mila euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.