Senzabarriere app, inizia la mappatura del comune di Bagni di Lucca

Anche a Bagni di Lucca sta per iniziare la mappatura del paese nell’ambito del progetto senzabarriere.app, un’applicazione che, attraverso la mappatura di tutti gli esercizi commerciali, parchi e impianti sportivi, renderà più fruibile il Comune anche per le persone con disabilità.

Il progetto è di Luccasenzabarriere Odv, associazione senza scopo di lucro nata a Lucca nel 2017 da un’idea dettata dall’esigenza di rispondere alle molteplici necessità che oggi un disabile può avere muovendosi sul proprio territorio, di cui è presidente Domenico Passalacqua.

L’app mette a disposizione degli utenti uno strumento per scegliere luoghi di interesse, ristoranti, pub ed attività commerciali senza incappare in brutte sorprese. Per realizzare il progetto viene eseguita una fase di mappatura del territorio: questa consiste nel verificare l’accessibilità di luoghi di interesse e locali.

Alla fine di questo processo, i risultati verranno inseriti nell’app e saranno a disposizione dell’utente. Adesso è arrivato il momento di mappare Bagni di Lucca: lunedì (25 gennaio) l’associazione, accompagnata dai ragazzi degli istituti superiori della Lucchesia e da alcuni testimonial dell’applicazione, arriverà nella cittadina termale per censire le attività da inserire nell’applicazione.

“Noi siamo felici di sostenere questa iniziativa – commenta la Pro Loco di Bagni di Lucca – per promuovere, anche nel nostro territorio, il turismo accessibile”.

