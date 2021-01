Via Romana, sopralluogo dei capigruppo di maggioranza dopo i lavori di riqualificazione

Ieri (17 gennaio) i capigruppo di maggioranza insieme al presidente della commissione consiliare Mauro Rocchi e all’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo hanno fatto un sopralluogo sulla via Romana per verificare i lavori di riqualificazione e asfaltatura appena terminati.

“La riqualificazione ed asfaltatura della via Romana a Capannori, interessando una delle vie principali che attraversano l’abitato della frazione capoluogo del Comune, dimostra senza dubbio l’attenzione che l’amministrazione comunale a guida Menesini, dedica alla cura e valorizzazione del territorio capannorese”. Hanno commentato così Gaetano Ceccarelli, Silvana Pisani, Guido Angelini, Pio Lencioni, Claudia Berti e Marco Bachi, l’intervento che va dalla rotonda di Antraccoli fino alla sede della Misericordia.

“Il rifacimento del manto di asfalto – proseguono i capigruppo di maggioranza – é solo l’ultimo tassello di una serie di importanti interventi di miglioramento della zona, come ad esempio, l’estensione della rete acquedottistica che giustamente é stata realizzata prima dell’asfaltatura a completamento di un’opera che era attesa dai tanti abitanti lungo la via in questione e dopo la realizzazione della pista ciclo pedonale. Alcuni altri interventi di riqualificazione, come la realizzazione dell’impianto di irrigazione delle aiuole e l’asfaltatura della pista ciclo pedonale saranno attuati a breve. Inoltre, sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclo perdonale e di asfaltatura della via Romana, quello che va dalla Misericordia fino alla chiesa di Capannori, che sarà anch’esso interessato dall’estensione dell’acquedotto“.

“Pertanto – concludono i capigruppo – esprimiamo la nostra soddisfazione ed apprezzamento per l’impegno del sindaco, della giunta con l’assessore Del Carlo, del presidente della Commissione lavori pubblici Rocchi e della maggioranza tutta, per l’ottimo lavoro realizzato in via Romana a Capannori che dimostra ancora una volta, impegno, attenzione e cura nei confronti del territorio amministrato. Un grazie anche agli uffici comunali, che hanno seguito le procedure di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori”.