Bonus 110%, incontro informativo in Confartigianato

Informiamo le imprese interessate che oggi (20 gennaio), alle ore 16,30, alla sede di Confartigianato Imprese Lucca si terrà un importante incontro in videoconferenza con una società che tratta le problematiche del Bonus 110% .

La società è in grado di erogare un servizio completo per la stesura delle varie pratiche necessarie per poter fruire del bonus ed inoltre mette a disposizione la possibilità di avvalersi, in tutto od in parte, dei propri professionisti oltre ad avere l’appoggio di un istituto di credito per la cessione del credito, a condizioni molto convenienti, di cui si fa carico l’azienda.

Poiché a causa delle limitazioni agli assembramenti i posti disponibili in sala riunioni sono limitati e liberi ne sono rimasti pochi, è necessario confermare la propria partecipazione tramite mail (segreteria@sogesa2000.it) o anche tramite semplice telefonata (0583.47641).

“Vista l’importanza dell’argomento siamo sicuri che tutte le imprese dell’Area Casa – sostiene Confartigianato – non si faranno sfuggire la preziosa opportunità di saperne di più in merito ad un tema, il Bonus 110%, che in questo periodo per tante imprese può fare la differenza tra restare sul mercato od esserne fagocitato“.