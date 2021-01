Falla nello scafo al largo della Gorgona, salvati in 5

Imbarcazione in difficoltà, per una falla allo scafo, al largo dell’isola di Gorgona, tratte in salvo le cinque persone a bordo. Il soccorso da parte della guardia costiera è avvenuto nel pomeriggio di ieri (19 gennaio).

Intorno alle 13 è arrivata la segnalazione alla sala operativa della capitaneria di porto di Livorno da parte di un rimorchiatore presente in zona per attività commerciali. Il rimorchiatore ha fornito un primo soccorso alle persone

portandole a bordo dello stesso.

Sul posto è subito arrivata una motovedetta della guardia costiera e poco dopo un mezzo dei vigili del fuoco.

I soccorritori hanno provveduto a svuotare l’acqua imbarcata dal natante per mezzo di una pompa, permettendo all’imbarcazione, con ancora parte delle persone a bordo, di riprendere la navigazione, scortata dai militari della guardia costiera e dai vigili del fuoco fino all’isola di Gorgona.

L’unità è rimasta poi ormeggiata in sicurezza sull’Isola sorvegliata da due degli occupanti presenti a bordo, mentre gli altri sono stati riportati a terra dalla motovedetta.

Grazie all’intervento tempestivo del rimorchiatore in prima battuta e dei soccorritori subito dopo è stato possibile evitare conseguenze alle persone imbarcate, recuperare e mettere in sicurezza l’imbarcazione, scongiurando anche qualunque rischio di danni ambientali.