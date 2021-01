Lo sviluppo strategico dell’agroalimentare al centro del webinar promosso da Coldiretti

Le vie che portano all’Europa, ma che soprattutto dall’Europa fanno arrivare in Italia e in Toscana risorse vitali per lo sviluppo strategico dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Per questo Coldiretti Toscana organizza un confronto a tutto tondo con gli attori protagonisti dell’epocale momento che il settore agricolo e agroalimentare sta vivendo.

Al centro dell’incontro il tema Vie che portano all’Europa per chiarire cosa si cela dietro parole e acronimi spesso sconosciuti agli agricoltori e delle prospettive di sviluppo del settore agroalimentare trainante dell’economia in Toscana. Il webinar si terrà domani (21 gennaio) alle 10,30 con diretta facebook sulla pagina di Coldiretti Toscana, a cui parteciperanno Antonino Melara, Autorità di gestione del Psr Toscana, Paolo Magaraggia della Coldiretti Bruxelles, Felice Adinolfi dell’università degli Studi di Bologna, Simona Bonafe’, deputata del parlamento europeo, Stefano Leporati dell’area economica Coldiretti nazionale, Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Toscana, altre a Veronica Barbati, delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa e Floriana Fanizza, responsabile nazionale di Coldiretti donne impresa.

I lavori, che saranno aperti con il video Gli eroi del cibo, verranno moderati dal direttore Angelo Corsetti e chiusi dal presidente regionale di Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi.