Presidio della Municipale a Torre del Lago, Barbara Paci soddisfatta delle risposte del Comune

Barbara Paci, capogruppo del gruppo misto in consiglio comunale, commenta la risposta ricevuta all’interrogazione in tema di sicurezza del 4 dicembre 2020.

“Durante la campagna elettorale evidenziavo con forza la necessità di riaprire la stazione della polizia municipale di Torre del Lago – sottolinea la consigliera comunale – una priorità che era venuta a mancare per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La battaglia che ho continuato a sostenere, anche come consigliere comunale, su questo tema è stata finalmente presa in considerazione dall’amministrazione. Riscontro con enorme piacere che nelle risposte all’interrogazione che ho presentato in data 4 dicembre 2020, sul tema della sicurezza, l’assessore all’innovazione ed alle politiche attive del lavoro, Valter Alberici, mi abbia risposto in maniera positiva sulla riorganizzazione del presidio della polizia municipale nella frazione di Torre del Lago”.

“Ritengo – conclude – che questa risposta da parte dell’amministrazione sia un buon punto di partenza e continuerò a seguire l’evoluzione del progetto di riapertura della stazione auspicando che sia di nuovo operativa prima dell’inizio della stagione estiva”.