Scomparsa la storica dipendente Confcommercio Simonetta Simonetti

Confcommercio annuncia la notizia della scomparsa di Simonetta Simonetti, storica dipendente dell’associazione che da pochi anni aveva cessato la sua attività lavorativa avendo maturato il diritto alla pensione.

“Lavoratrice modello e infaticabile, l’amica e collega Simonetta per lunghissimo tempo è stata molto più di una semplice impiegata, con il suo modo di fare coinvolgente e l’impegno incessante a servizio degli associati, che l’avevano resa un autentico punto di riferimento per centinaia di commercianti in cerca di assistenza – ricordano i colleghi -. La notizia della sua scomparsa lascia oggi un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Da parte del presidente Rodolfo Pasquini e del direttore Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura Confcommercio, le più sincere condoglianze e l’abbraccio affettuoso ai familiari dell’amica Simonetta”.