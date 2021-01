Uila Uil, primo delegato eletto nel voto per il rinnovo della Rsu alla Zeus di Firenze

Grande soddisfazione per la Uila Uil nelle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Zeus di Firenze. Per la prima volta la Uila Uil elegge un delegato nell’azienda che produce lievito industriale che impiega circa 50 lavoratori. Oltre al delegato della Uila Uil sono stati eletti altri due delegati Cgil.

“C’è un nuovo punto di riferimento per i lavoratori della Zeus di Firenze: la Uila elegge per la prima volta un delegato su 3 ottenendo un ampio consenso – dichiara la segretaria generale Uila Uil Toscana Eleonora Tomba -. Grande soddisfazione di tutta la segreteria territoriale e regionale per il lavoro svolto: “siamo entrati in azienda da pochi mesi e conquistiamo già un importante risultato avendo ottenuto 20 voti su 44: segno che lo stabilimento è pronto a un cambio di passo e che le persone ci hanno dato fiducia. I migliori auguri di buon lavoro vanno al neo eletto Gabriele Andrei, e un ringraziamento particolare ai candidati non eletti per la partecipazione e l’impegno; sono certa che sapranno essere sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori con serietà, determinazione e trasparenza”.