A ziz zag sulla Firenze Mare, era ubriaco

Ubriaco sulla Firenze Mare: la Polstrada lo ha fermato mentre era alla guida con un livello di alcool nel sangue 7 volte più del consentito

Intorno alle 17, 30 del 19 gennaio scorso è stata segnalata alle pattuglie presenti sulla A11 un’autovettura Skoda grigia, visibile dalle telecamere, che procedeva in direzione Pisa effettuando manovre a zig-zag, con sorpassi azzardati e andamento pericoloso per gli altri utenti. Una delle pattuglie di Montecatini Terme ha intercettato l’auto, facendola uscire al casello di Montecatini per eseguire il controllo della stessa.

Dalla Skoda è sceso un uomo traballante che parlava in modo impastato e sconnesso. Ai poliziotti gli hanno chiesto se avesse bevuto alcolici e lo stesso ha risposto: “Ho bevuto un birrino”

Il conducente, un cinquantenne, italiano e residente in Valdinievole, è sottoposto alla verifica del tasso alcolemico a mezzo di alcoltest in dotazione alla pattuglia. Il risultato era sorprendente: 3,68, circa 7 volte superiore al limite consentito dalla legge (0,50 g/l). Sorprendente come ancora si reggesse in piedi, considerato che è a 3,5 che può raggiungersi il coma etilico.

Alla fine di tutto il conto che la Polizia Stradale ha presentato al conducente è stato pesante: è stato denunciato a piede libero alla procura di Pistoia per guida in stato di ebrezza, la patente di guida gli é stata ritirata e la Skoda è stata sottoposta a sequestro.

Un parente del cinquantenne si è recato sul posto per prenderlo e riportarlo a casa, stavolta in sicurezza.