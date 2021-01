Cedimento nella spalletta del condotto, chiude tratto di via del Fosso

Il selciato della strada e la spalletta del Condotto pubblico hanno dato segnali di cedimento per questo motivo l’amministrazione comunale si appresta a chiudere al transito dei veicoli il tratto sulla sponda ovest di via del Fosso fra la Madonna dello Stellario e il collegamento con via San Nicolao a partire da mercoledì (27 gennaio). Saranno così effettuati dei saggi e dei carotaggi necessari a comprendere quali interventi siano necessari per evitare l’ulteriore degrado e per il restauro delle strutture.

Il traffico verrà pertanto temporaneamente spostato sul tratto della riva est di via del Fosso utilizzando il ponticello che si trova a metà della strada per riportare i veicoli sulla sponda ovest ma il transito sarà interdetto ai veicoli pesanti. Il percorso della Lam rossa proveniente da San Vito subirà un cambiamento di tracciato: la navetta giunta al semaforo di Porta San Iacopo girerà a sinistra sui viali di circonvallazione (viale Marti, viale Marconi) entrando in città a Porta Elisa e proseguendo su via Elisa fino a tornare sul tracciato ordinario in via dei Fossi davanti a Porta San Gervasio. Saranno istituite tre fermate sul nuovo percorso mentre il tragitto della Lam rossa diretta a San Vito resterà quello attuale.