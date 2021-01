Allerta arancione, a Viareggio chiudono viali e pinete

Maltempo anche a Viareggio. Scatta l’allerta meteo arancione.

La protezione civile regionale ha emesso allerta meteo di tipo giallo per rischio idraulico reticolo principale dalle 15 alla mezzanotte di domani, venerdì 22 gennaio. Allerta giallo anche per temporali dalle 12 alla mezzanotte e sempre giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalla mezzanotte alle 10 di venerdì 22 gennaio che sale ad arancione dalle 10 e per tutta la giornata, fino alla mezzanotte successiva.

Sono chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. E’ ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.

Si raccomanda attenzione.