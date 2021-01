Rapina davanti alla farmacia di Piano di Mommio, rintracciato il terzo complice

Armati di coltello avevano rapinato una donna davanti alla farmacia di Piano di Mommio. I carabinieri hanno rintracciato ed arrestato il terzo complice.

I militari della stazione di Massarosa, dopo una breve attività d’indagine avviata a seguito della rapina avvenuta lo scorso 9 gennaio a Piano di Mommio ai danni di una donna che stava parcheggiando la propria auto davanti alla farmacia, sono risaliti all’identità del terzo complice che, la sera del fatto, era riuscito a dileguarsi.

Si tratta di Giuseppe Tratzi, un 29enne residente a Camaiore.

Nei suoi confronti, il gip del tribunale di Lucca, su richiesta del pm titolare dell’indagine, ha emesso apposita ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I militari dell’Arma, infatti, la sera della rapina avevano arrestato in flagranza due dei banditi, mentre un terzo si era dileguato facendo perdere le proprie tracce. Le successive ed immediate indagini hanno consentito di identificare il fuggitivo e di addebitargli i reati di rapina aggravata in concorso con l’aggravante ulteriore della recidiva reiterata, e specifica, nel quinquennio.

I carabinieri dunque, dopo alcuni giorni di ricerche, hanno individuato il giovane, in ottemperanza al provvedimento cautelare emesso dall’autorità giudiziaria lucchese, nella giornata di ieri (20 gennaio) lo hanno arrestato e portato in carcere al San Giorgio.