Scuole di danza, il ballerino Lorenzo Sorice: “Noi penalizzati e dimenticati”

Chiuse da più di 285 giorni. Oltre ai cinema e ai teatri, a pagare il prezzo della pandemia sono le scuole di danza. In molte, da più di due mesi, non vedono riaprire le porte delle loro sale. Le norme contro la diffusione del virus infatti, non hanno lasciato spazio a quella che è la sana aggregazione sociale, lo sport.

Tra di loro anche Lorenzo Sorice, nato a Lucca, è ballerino hip-hop di fama nazionale e non solo, che a febbraio scorso aveva aperto la sua scuola, Paca Studio a Livorno. Poi il lockdown di marzo e aprile, l’estate e ad ottobre l’ennesima chiusura prevista dai Dpcm. A nulla è valso aver rispettato tutte le norme di sicurezza ed aver adibito i locali secondo le indicazioni, a nulla è valso dimostrare disponibilità e rispetto per la salute di tutti. Poi ci sono gli affitti da pagare, le bollette, per qualcuno anche i ‘dipendenti’. Ristori pochi. Una situazione che, inevitabilmente, scoraggia anche i più giovani come Lorenzo che oggi (21 gennaio) ci racconta come sta vivendo il momento.

Le scuole di danza sono chiuse da ottobre, come stai vivendo la situazione?

“Il governo ha fatto scelte non leali e soprattutto non eque. La scuola di danza chiude e la profumeria è aperta. Noi abbiamo rispettato tutte le normative del caso e potevamo garantire la massima sicurezza durante le nostre lezioni: nastri per terra per limitare gli spazi, plexiglass in segreteria, gel igenizzanti e spogliatoi sanificati. E’ stato penalizzato tutto il settore dell’arte quando in realtà nei teatri o nei cinema sono strati registrati in tutto meno di tre contagi. Non ci è stata data nessuna possibilità. L’unica associazione che ha portato avanti gli allenamenti e le competizioni è la Fids (Federazione italiana danza sportiva). Io insegnando anche in una scuola diversa dalla mia sono iscritto e grazie a questo sono riuscito a percepire una parte di stipendio in questi mesi ma ho comunque deciso di non iscrivere i miei allievi all’associazione perché la danza è prima di tutto arte e dovrebbe andare avanti indipendentemente dalla sua condizione sportiva. Non credo sia giusto considerala uno sport. E’ nata per il piacere di ballare, altrimenti non avrebbe senso definirla arte. L’arte ha come scopo l’amore, non il vincere. Certo la carriera è una soddisfazione, ma non si balla per quello“.

Come hanno reagito i tuoi allievi?

“All’inizio abbiamo cercato di lavorare sulla fidelizzazione dei nostri iscritti e spero che, non appena sarà il momento, ritornino da noi. Non facciamo lezioni online, eccetto quelle funzionali, di potenziamento, perché la danza ha bisogno di spazio, di creatività. Inviamo però ai nostri allievi materiale video su cui lavorare, sia per imparare nuovi esercizi, sia per approfondire la cultura dell’hip-hop. La danza oltre il movimento è sentimento, espressione e trasmettere e valutare questo da uno schermo non è possibile. Fare sport è fondamentale e ci auguriamo, sia per noi che per loro, di poter riprendere con regolarità almeno a settembre”

Che cos’è per te la danza? Vedi un margine di risalita in tutta questa situazione?

“Prima la danza per me era tutto, ho fatto molti sacrifici. Ma è da un po’ che mi chiedo ‘perché ballo?’. A 24 anni, senza certezze per il futuro e dopo aver lavorato tanto non è semplice. Mi chiedo se avessi continuato anche se non ci fossero stati i risultati sperati, se non fossi riuscito a costruire una carriera e se davvero convenga proseguire questa strada. Prima mi allenavo ogni giorno, andavo in giro per l’Italia e a volte anche in Europa; adesso mi alleno in casa, da solo. E’ come se avessi perso il mio scopo. Capisco che la salute venga prima di tutto e sia giusto tutelarla per il bene di tutti, però le scelte andrebbero prese con criterio. Molte scuole di danza chiuderanno entro l’anno e questo per la mancanza di ristori e aiuti necessari al settore. Fare sport è fondamentale, soprattutto per i più giovani ed è brutto vedere come questa cultura non sia stata presa per niente in considerazione. L’unico motivo per cui non mollo, sono i miei allievi”.

La storia di Lorenzo è quella di molti altri professionisti del settore costretti a smettere di lavorare come previsto dalle normative di sicurezza, che da mesi vivono un mix di incertezza e fatica senza sapere quando potranno riaprire le loro sale. Ma se la zona bianca non arriverà, a questo punto allora, non ci resta che continuare a ballare, anche in casa, aspettando il vaccino.