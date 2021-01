Sorpreso a Scandicci con 5 chili di droga e arrestato

Controlli antidroga nell’hinterland fiorentino: a Scandicci la squadra mobile ha sequestrato quasi 5 chili di hashish. A finire in manette è stato un 53enne italiano di origini marocchine.

L’uomo stava percorrendo via Pisana a bordo della sua utilitaria, quando, improvvisamente, ha svoltato in via Meucci, una strada senza sfondo e poco trafficata. I poliziotti della sezione antidroga lo hanno seguito e sorpreso fuori dalla vettura con in mano una busta gialla che conteneva 10 panetti di stupefacente avvolti nel cellophane.

Secondo quanto ricostruito, l’arrestato aveva appena scaricato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente dall’auto sulla quale era stato visto viaggiare, per metterlo su una berlina, sempre di sua proprietà, parcheggiata nella medesima strada.

Il 53enne, incensurato, è finito al carcere di Sollicciano. Addosso aveva oltre un migliaio di euro in contanti, mentre nella cucina della sua abitazione a Sesto Fiorentino sono stati sequestrati ulteriori 7800 euro.