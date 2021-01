Distanti ma vicini, il numero argento per fornire conforto a chi è spaventato dal Covid

Distanti, ma vicini. Prosegue con successo l’iniziativa dell’Anp-Cia Toscana Nord, il numero argento dedicato ai propri associati per restare in contatto e fornire risposte a problemi, dubbi e quesiti.

“In questo primo periodo di attività – spiega la presidente Giovanna Landi – ci siamo resi conto che la nostra iniziativa non ha solo lo scopo di dare delle risposte, ma anche quello di fornire un po’ di conforto alle persone, spesso disorientate e a volte spaventate da quello che sta accadendo. La pandemia da Covid-19, infatti, ha ancor più acuito la solitudine delle persone anziane, che spesso hanno veramente bisogno solo di poter parlare per sentirsi meno sole”.

Il numero argento, comunque, si sta rivelando anche fondamentale per effettuare una ricognizione dei servizi messi a disposizione delle persone anziane nei vari comuni, sia ad opera delle amministrazioni, sia dalle associazioni di volontariato, così come per avviare nuove collaborazioni che vanno a colmare lacune nei servizi.

Il servizio telefonico numero argento è attivo due giorni alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 9,30 alle 11,30 al numero 05831717318 .