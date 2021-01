Apre il nuovo punto Edison di Lucca

Apre oggi (23 gennaio) il nuovo Punto Edison di Lucca: i nuovi locali, che si trovano in viale Europa 1221, saranno un punto di riferimento per il territorio : offriranno sia assistenza per le forniture di elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica sia una consulenza specifica e completa sulle pratiche legate al superbonus 110%.

Il nuovo punto Edison di Lucca, gestito dal Business partner Ies Solare srl sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30, nonché il sabato dalle 9 alle 13. L’apertura di oggi è il primo passo verso l’apertura di 5 nuovi Punti Edison in tutto il territorio toscano (Portoferraio, Collesalvetti, Livorno, Lucca, Greve in Chianti).

“Con questo Punto Edison Ies Solare Srl apre un nuovo presidio fisico in una località importante del territorio, nell’ambito di un percorso costante di radicamento in tutta la Toscana. Questo – si legge in una nota – significa presenza nelle comunità, prossimità ai nostri clienti, innovazione, sostenibilità e massima professionalità nei servizi che offriamo, sia nell’attività di assistenza e consulenza, sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica. Oltre a proporsi come presidio fisco per le consulenze legate al mondo del superbonus 110%”.